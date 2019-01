Il ‘battesimo’ di AstroSamantha: “Nel lontano 2001, dopo il mio primo volo da solista al 70° Stormo di Latina”

Print This Post

“Dopo il mio primo volo da solista al 70° Stormo di Latina. Uno dei giorni più belli della mia vita. Un grande in bocca al lupo alle allieve pilote e agli allievi piloti dell’Aeronautica Militare che oggi stanno lavorando duramente per realizzare il loro sogno”. Scrive così Samantha Cristoforetti in un tweet

Roma – Ricorda il suo ‘battesimo del volo’ dopo essere diventata pilota dell’Aeronautica militare. Un rituale al quale vengono sottoposti tutti gli aviatori in Accademia quando diventano piloti. Cristoforetti, infatti, oltre ad essere astronauta, nel 2001 è entrata all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, uscendone nel 2005 come ufficiale pilota.

Nel lontano 2001, dopo il mio primo volo da solista al 70° Stormo di Latina. Uno dei giorni più belli della mia vita.

Un grande in bocca al lupo alle allieve pilote e agli allievi piloti dell'Aeronautica Militare che oggi stanno lavorando duramente per realizzare il loro sogno. pic.twitter.com/ayC2MIt2eQ — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) January 17, 2019

Nel tweet AstroSamantha non ne fa menzione ma il ricordo arriva a qualche giorno di distanza dalla vicenda di Giulia Jasmine Schiff, l’ex allieva pilota veneziana che ha denunciato di essere stata vittima di nonnismo alla Scuola di volo di Latina.

La ragazza è stata sottoposta al ‘battesimo del volo’ con testate all’ala di un aereo e un bagno nella fontana, come documentato in alcuni filmati. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha fatto sapere di stare seguendo il caso. Ieri è intervenuta anche la deputata di Leu, Laura Boldrini, chiedendo alla titolare della Difesa di chiarire la vicenda in Parlamento.