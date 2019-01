Arrivano reddito e quota 100: ecco chi può richiederlo e come. Pensioni: limiti e divieti

Connect on Linked in

Sono passate da poco le 19.30 di giovedì sera quando, alla fine del Consiglio dei ministri, arriva il via libera al decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza, le due misure bandiera del governo gialloverde

Roma (Adnkronos) – “Oggi è un giorno storico – afferma il vicepremier Luigi Di Maio – in 20 minuti il cdm ha dato il via libera” a una norma “fondamentale che istituisce un nuovo welfare state in Italia”. Ventisette gli articoli che compongono il testo del decreto legge che vara il sussidio contro la povertà e le nuove pensioni anticipate per chi ha maturato almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. “Sono certo – aggiunge Di Maio – che quota 100 e il reddito di cittadinanza creeranno nuovi posti di lavoro”.

A fargli eco è il premier Giuseppe Conte, presente in conferenza stampa con l’altro vicepremier Matteo Salvini: “Oggi abbiamo adottato un dl contenente due misure che non rispondono a estemporanee promesse fatte in campagna elettorale in maniera improvvida” spiega Conte ma” costituiscono il tassello “di una politica economica sociale di cui andiamo fieri”. Soddisfatto anche Matteo Salvini. Per il ministro dell’Interno “più di così, in sette mesi non era facile fare.

Tra un anno poi ci troviamo qui e vediamo chi aveva ragione, se noi o la Fornero. Io un’idea ce l’ho…” aggiunge Salvini, dedicando quota 100 all’ex ministra e all’ex premier Mario Monti: “E’ un punto di partenza non di arrivo, obiettivo finale è quota 41, quindi la signora Fornero si prepari piangere ancora” aggiunge Salvini.