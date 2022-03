Primiero, incendio in piena notte nel centro di Mezzano: evacuata una persona, salve le case vicine (VIDEO)

Devastante incendio, nella notte verso le 2 a Primiero: una palazzina è stata semidistrutta dalle fiamme, in centro a Mezzano. Nessuno è rimasto ferito, una persona evacuata. In mattina sopralluogo dei permanenti da Trento, dei carabinieri e dell’assicurazione. Presente anche il Sindaco del paese

Mezzano (Trento) – È stato necessario evacuare una persona che occupava uno dei tre appartamenti dello stabile. L’allarme è scattato in piena notte fra mercoledì 23 e giovedì 24 marzo. In corso indagini per risalire alle origini del rogo. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Il fuoco ha distrutto il tetto di una palazzina di tre piani in centro a Mezzano nel Primiero, in via della chiesa. Nessuno è rimasto coinvolto e la famiglia che vive in uno dei tre appartamenti dello stabile si è messa in salvo da sola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mezzano coordinati dal comandante Luigi Orler, i colleghi di Imèr, i volontari con la piattaforma dal corpo di Primiero e i vigili di Canal San Bovo. Verifiche in corso da parte dei carabinieri della stazione locale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma la parte alta dell’abitazione è andata completamente distrutta dalle fiamme come documentano le immagini.

La chiamata di un vigile del fuoco che abita vicino alla palazzina, è stata provvidenziale per evitare che l’incendio si propagasse alle case immediatamente vicine. Ingenti i danni, con le fiamme che hanno devastato la copertura e tre piani, ma la tempestività ed il grande lavoro dei volontari ha evitato conseguenze peggiori.

🚨🚒🔥 #Incendio nella notte, alle 2, a Mezzano di Primiero. In azione i corpi di Mezzano, Imer, Primiero e Canal San Bovo. Ingenti i danni all'abitazione (distrutti tetto e tre appartamenti), contenuti però dall'immediato intervento dei #vvfrentino pic.twitter.com/gLpU0vMjVq — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) March 24, 2022

La palazzina dopo il rogo e le verifiche

Le interviste al Sindaco e all’Ispettore vvf