Covid: nessuna vittima in Trentino, un decesso in Alto Adige fino a giovedì 24 marzo

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Nessun decesso ma i nuovi contagi sono 465. L’assenza dei decessi nel bollettino di giovedì è un dato positivo, ma l’attenzione sulla diffusione del virus e sull’aumento del numero dei ricoveri rimane alta. Oggi infatti si registrano altri 465 nuovi casi mentre 14 nuovi ricoveri registrati nelle ultime 24 ore, considerate anche le 8 dimissioni nel frattempo intervenute, portano il totale a 47. Rimane sempre uno solo il paziente che necessita delle cure intensive.

Nel dettaglio, oggi i positivi all’antigenico sono 448 (individuati grazie ai 3.953 tamponi fatti ieri), mentre 286 tamponi molecolari hanno intercettato 17 nuovi casi e confermato 7 positività emerse nei giorni scorsi dai test rapidi.

Seguendo il criterio delle fasce d’età troviamo:

11 nuovi casi fra 0-2 anni,

8 fra 3-5 anni,

30 fra 6-10 anni,

17 fra 11-13 anni,

22 fra 14-18 anni,

115 fra 19-39 anni,

142 fra 40-59 anni,

49 fra 60-69 anni,

33 fra 70-79 anni

e 38 di 80 o più anni.

Sul versante scolastico si contano 4 classi che osservano la sospensione della didattica in presenza. I guariti invece, con i 294 di oggi, toccano quota 141.353

La campagna di vaccinazione è arrivata a 1.201.711 somministrazioni, cifra che comprende 426.597 seconde dosi e 325.140 terze dosi.

La situazione in Alto Adige

Ancora un decesso per il Covid-19 in Alto Adige. Si tratta, riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, di un uomo ultranovantenne. Le vittime della pandemia in provincia di Bolzano, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono ora 1.439.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono state accertate 742 nuove infezioni: 40 sono state rilevate sulla base di 727 tamponi pcr (di cui 191 nuovi test) e 702 sulla base di 5.179 test antigenici. Diminuiscono rispetto ad ieri i pazienti Covid-19 ricoverati: 4 (uno in meno) vengono assistiti in terapia intensiva e 61 (sette in meno) nei normali reparti ospedalieri.

Altri 32 pazienti (dato aggiornato al 21 marzo) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate e 10 (cinque in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.228 (226 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 528, per un totale di 195.678.