Governo, Consultazioni alle fasi finali: Svp si astiene

La crisi di governo è ormai al D-day: ultimo round di consultazioni al Quirinale. Quando la delegazione del M5S, attesa alle 19 allo studio della Vetrata, avrà lasciato il Colle, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prenderà le sue decisioni. Svp astenuta

Roma (Adnkronos) – Se le forze politiche, in primis Cinquestelle e Pd, avranno dimostrato che esiste un accordo politico “su un programma per governare il Paese” e formulato un’ipotesi per la premiership, il capo dello Stato chiamerà la personalità indicata e in serata – o al più tardi giovedì mattina – gli conferirà l’incarico per formare il nuovo governo.

Altrimenti, con la stessa tempistica, convocherà un nome terzo chiamato a guidare un esecutivo di garanzia per gestire il voto.

LE CONSULTAZIONI – “Alla fiducia ci asterremo e poi ci regoleremo di volta in volta: non diamo la fiducia in partenza al governo non escludendo la possibilità di un appoggio esterno senza poltrone”. Lo dice al Quirinale il rappresentante della Svp nel gruppo per le Autonomie al Senato.

“Ci auguriamo che nasca un nuovo governo con una forte inclinazione europeista, una attenzione particolare per le minoranze linguistiche e le regioni a statuto speciale, con una parte significante di moderati”, così Julia Unterberger, presidente del gruppo per le Autonomie al Senato.

“Ho anche sottoposto la mia preoccupazione per il fatto che si parli solo di ministri maschi: l’Italia oggi dovrebbe avere una quota rappresentativa di donne nel nuovo governo”, dice Unterberger dopo il colloquio con il presidente Sergio Mattarella.

IL VOTO – Il tempo per le “decisioni sollecite” che Mattarella aveva chiesto giovedì scorso sta scadendo, visto che un eventuale orizzonte elettorale vedrebbe il 10 novembre come prima data utile per le urne; scadenza che comunque aprirebbe una vera e propria corsa contro il tempo per approvare la legge di Bilancio entro l’anno ed evitare l’esercizio provvisorio.

L’INCARICO – Il capo dello Stato si attende indicazioni chiare dai partiti: se ci sarà accordo sulla cornice programmatica e sul nome del presidente del Consiglio, Mattarella conferirà l’incarico pieno, lasciando al prescelto il tempo necessario, probabilmente alcuni giorni, per definire programma e lista dei ministri.

I MINISTRI – Un elenco che naturalmente il premier incaricato, quando tornerà al Quirinale per sciogliere la riserva, sottoporrà al Capo dello Stato, che a norma dell’articolo 92 della Costituzione nomina i ministri su proposta del presidente del Consiglio. E su alcuni ruoli chiave e più delicati del governo è presumibile che Mattarella si riserverà l’ultima parola.

LE DELEGAZIONI – Il Gruppo delle Autonomie al Senato sosterrà la nascita di un nuovo governo: la SVP si pronuncerà con “un’estensione benevola”, mentre altre componenti voteranno a favore. Lo hanno spiegato la capogruppo,Julia Unterberger, e il vicecapogruppo, Dieter Steger, al termine delle consultazioni al Quirinale.

