Fusione Rurali Fassa Agordino e Primiero in arrivo: via alle preassemblee per Fassa e Agordo, a Primiero tutto tace: incontri dal 21 settembre

Si terranno in questi giorni tra Fassa e Agordino le preassemblee della Rurale in vista della fusione con Primiero, dove ancora non emergono dettagli precisi. Dal nome definitivo, all’elezione dei membri del CdA, fino alla riorganizzazione del personale. Tra la gente di Primiero – ma anche in Fassa – non mancano dubbi sull’operazione, fortemente voluta da Trento. Incontri per Primiero e Feltre dal 21 settembre

Fassa/Agordino/Primiero – La fusione tra la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino e la Cassa delle Valli di Primiero e Vanoi si avvicina a grandi passi.

Se nel Primiero Vanoi, per ora non emergono ancora dettagli precisi sulla fusione per incorporazione, in Val di Fassa e nel vicino Agordino, proprio in questi giorni prendono il via gli incontri locali in vista dell’assemblea straordinaria in programma nel mese di ottobre.

Raccolte le impressioni nella zona di Fassa e Agordo, toccherà ai soci del Primiero Vanoi e Feltrino, che nel frattempo in questi giorni – via sms – sono stati invitati a partecipare alla prossima gita sociale della Cassa, sul lago di Bled.

Gli incontri nel Primiero/Vanoi e Feltre

Le riunioni per Primiero e Feltrino, prima dell’assemblea straordinaria di metà ottobre, si terranno:

• per la Circoscrizione Feltrino: il giorno Giovedì 21 SETTEMBRE 2017 ad ore 20.00 presso lo “Spazio Giovani” adiacente la Filiale di Feltre della Cassa Rurale in Piazzale S. Guarnieri;

• per la Circoscrizione Vanoi: il giorno Venerdì 22 SETTEMBRE 2017 ad ore 20.00 presso la sala della Cassa Rurale in Canal San Bovo;

• per la Circoscrizione Sotto Pieve: il giorno Giovedì 28 SETTEMBRE 2017 ad ore 20.00 presso la sala del Centro Civico di Mezzano;

• per la Circoscrizione Sopra Pieve: il giorno Venerdì 29 SETTEMBRE 2017 ad ore 20.00 presso la sede in loc. Transacqua Via Risorgimento, 5.

Fusione non facile

Per i territori coinvolti, non sarà un passaggio così facile, ma soprattutto per Primiero Vanoi, in un momento di fondamentale importanza per il futuro degli impianti e dell’economia locale, con la Rurale che gioca un ruolo chiave nell’attuazione del protocollo firmato con la Provincia.

Tra le due Casse Rurali, è già stato sottoscritto un protocollo d’intesa nei mesi scorsi. Ora però, spetterà alle rispettive assemblee straordinarie dare il via libera alla fusione.

Rispetto alle prime notizie, anche il nome sembra già cambiato: non più Cassa Rurale delle Dolomiti come ipotizzato inizialmente, ma Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno con sede a Moena.

Le rappresentanze locali

In seguito ad una fase transitoria di tre anni si procederà all’elezione diretta del presidente e di nove amministratori e anche su questo tema e sulle rappresentanze locali si gioca una partita di fondamentale importanza.

Fassa e Agordino, quattro appuntamenti

Tutti gli incontri si terranno dalle 17.30:

lunedì 11 settembre in Aula Magna del polo scolastico di Moena;

martedì 12 settembre al Centro Culturale Nof Filò di Cencenighe Agordino;

mercoledì 13 settembre Teatro Parrocchiale di Pozza di Fassa;

giovedì 14 settembre Cinema Dolomiti di Canazei