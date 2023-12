Fresaneve, operative le nuove macchine del Trentino che operano da Rolle a Campiglio

I mezzi allestiti al Cantiere provinciale, l’officina” della Provincia. Sono macchine altamente efficienti, acquistate con un appalto del valore di 1.561.600 euro, dotate di un motore a 6 cilindri e della tecnologia più evoluta

Trento – Sono operative le quattro macchine fresaneve acquistate dalla Provincia autonoma di Trento per rinnovare il parco mezzi del Servizio Gestione strade, che si occupa di garantire l’efficienza e la sicurezza della rete di competenza provinciale, anche durante gli episodi di maltempo e le emergenze. I mezzi sono destinati a presidiare la viabilità di montagna nei quattro snodi di Campo Carlomagno-Madonna di Campiglio e alta val Rendena, passo del Tonale e alta val di Sole, passi dolomitici nella zona di Canazei, passo Rolle e Primiero.

Sono macchine altamente efficienti, acquistate con un appalto del valore di 1.561.600 euro, dotate di un motore a 6 cilindri e della tecnologia più evoluta: dalla cabina mobile capace di alzarsi di quasi un metro per facilitare la visibilità dell’operatore alla capacità di sgomberare fino a 3.500 tonnellate all’ora, grazie ai due rulli per 2,4 metri totali di larghezza e 1,1 metri di altezza. Sono state allestite nel Cantiere provinciale, “l’officina”, con sede a Spini di Gardolo, per tutte le manutenzioni del Servizio Gestione strade.

L’estensione viaria provinciale

E’ pari a circa 2.450 chilometri, di cui 1.540 di strade provinciali e 910 di strade statali. Dal Cantiere, passa la manutenzione di tutte le strumentazioni del Servizio. Dagli autocarri con attrezzatura spargisale, fondamentale strumento per i trattamenti antighiaccio della carreggiata stradale, alle macchine fresaneve che sono essenziali per “aprire” e mantenere percorribili le strade in alta montagna quando nevica, fino a tutti i mezzi per la manutenzione anche in estate: spazzatrici, trattori per lo sfalcio dell’erba e la potatura di arbusti e rami, autocarri per il trasporto di attrezzature e materiali impiegati per la manutenzione dell’infrastruttura stradale, la riparazione ed il rinnovo delle pavimentazioni bituminose. A Spini oltre alle officine per meccanica, elettrauto, carpenteria, ci sono le strutture di supporto come il magazzino ricambi, il centro per il controllo e le revisioni degli autoveicoli, il deposito dei mezzi, delle attrezzature del vestiario e dei dispositivi di protezione e sicurezza per i circa 300 operai cantonieri e coadiutori tecnici assegnati al Servizio.

I numeri del Servizio Gestione strade della Provincia. Il reticolo viario di competenza della Provincia autonoma di Trento comprende le strade provinciali e le strade statali che insistono sul territorio provinciale. Il Servizio si avvale della collaborazione di circa 100 tra tecnici ed amministrativi e di un corpo di circa 280 cantonieri e coadiutori tecnici organizzato in 44 squadre, distribuite su tutto il territorio della provincia, in modo da presidiare l’intero reticolo viario. Ad essi sono affiancati circa 30 tra meccanici, elettricisti, motoristi, carpentieri, elettricisti, magazzinieri, addetti alla manutenzione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione alla Struttura.

Mezzi in dotazione

n. 10 – FURGONI PRONTO INTERVENTO

n. 10 – FURGONI 7 POSTI 35 Q.li

n. 80 – FURGONI 3 POSTI 35/50 Q.li

n. 45 – AUTOCARRI 2 assi 18 Ton.

n. 30 – AUTOCARRI 2 assi 14 Ton.

n. 8 – AUTOCARRI 3 e 4 assi

n. 55 – AUTOCARRO PORTA ATTREZZI (Tipo Mercedes Unimog)

n. 13 – FRESE DI ALTA MONTAGNA

n. 12 – FRESE DI MEDIA MONTAGNA

n. 15 – PALE GOMMATE o TERNE

n. 14 – SPAZZATRICI STRADALI

n. 14 – TRATTORI

In breve

