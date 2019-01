Francia, 5 fermi in ambito inchiesta attentato Strasburgo

Sospettati di aver fornito l’arma a Cheriff Chekatt

Parigi (Francia) – Cinque persone sono state fermate in Francia nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato al mercatino di Strasburgo. I fermati sono sospettati di essere coinvolti nella fornitura dell’arma all’attentatore Cherif Chekatt.

L’11 dicembre scorso, il ragazzo schedato con la lettera ‘S’ dei radicalizzati a rischio uccise cinque persone, tra cui il giornalista italiano Antonio Megalizzi morto tre giorni dopo, nei pressi del mercatino di Natale di Strasburgo.

E’ stato arrestato a Berlino il presunto omicida di Stefan Unterweger, un altoatesino residente nella capitale tedesca ucciso nel maggio del 2017 in un parco. Come informa Rai Südtirol, l’arrestato avrebbe già confessato il delitto. La svolta nell’inchiesta è avvenuta durante indagini per un altro omicidio a Berlino.