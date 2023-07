Folgorato nel cantiere di casa a Revò in Val di Non: muore il vigile del fuoco 39enne, Stefano Arnoldo

Arnoldo (nella foto da fb) era vigile del fuoco volontario, lascia tre bambini piccoli. Colpito dalla scarica elettrica anche il cognato trentenne. Ottavio De Luca (Filca Cisl Trentino): “Bisogna fermare questa inaccettabile scia di sangue nei cantieri”

Revò (Trento) – I due sono stati colpiti da una improvvisa scossa elettrica. Le conseguenze più gravi per il proprietario della casa, accompagnato d’urgenza in ospedale a Trento dove è morto nel tardo pomeriggio di sabato. Stefano Arnoldo era vigile del fuoco volontario, lavorava alla Ebara di Cles ed aiutava il padre nell’azienda agricola. Lascia tre figli in tenera età.

Secondo una prima ricostruzione, la scarica sarebbe stata causata da un problema elettrico che ha messo in tensione la rete di protezione della gru operativa nel cantiere. Informata la Procura di Trento, dei rilievi e della ricostruzione dell’accaduto si occupano i carabinieri e gli ispettori dell’Uopsal che dovranno ricostruire la dinamica del grave incidente.

In breve

Perde l’appoggio e precipita per sei metri: alpinista 50enne soccorso sul Sass Pordoi. L’incidente nel primo pomeriggio di sabato 15 luglio, lungo la via Maria: l’uomo era primo di cordata e si trovava a circa 150 metri dal termine della via, quando ha perso l’appiglio e nella caduta ha sbattuto contro la parete procurandosi dei possibili politraumi.

Strada del Murello, 32enne esce fuori strada con l’auto e precipita due tornanti più in basso: gravissimo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 15 luglio, alle ore 15.30 lungo la provinciale 75 del Murello. Il veicolo è uscito dalla carreggiata in un punto in cui non è presente il guard-rail. L’équipe medica ha rianimato il giovane sul posto e lo ha trasportato in condizioni critiche in ospedale a Trento.

Elisoccorso impegnato per due diversi interventi nel Primiero. Sabato di prima mattina verso le 7, elicottero al rifugio Pradidali per una escursionista di 67 anni in difficoltà in seguito ad una caduta. Di seguito, intervento a San Martino di Castrozza, per un bambino di 7 anni, in codice giallo. E’ stato soccorso e trasferito in ospedale.