Festival dell’Economia 2021 di Trento: sfoglia la rivista interattiva con la sintesi di tutti gli interventi (VIDEO)

Posted on

Il Consiglio provinciale delle Acli Trentine, approva il seguente documento in relazione alla scandalosa questione dei vitalizi dei consiglieri regionali Trento – Il Consiglio provinciale aclista esprime una profonda preoccupazione per le conseguenze sul piano sociale che una simile situazione potrebbe provocare in quanto la stessa viene vissuta come una vera e propria provocazione per quanti […]