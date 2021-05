Fermato dai carabinieri ingoia 20 ovuli di eroina

Posted on

Tre giovani in difficoltà nella notte Borgo Valsugana (Trento) – Intervento del soccorso alpino di Borgo Valsugana, nella notte di Pasquetta per soccorrere tre escursionisti in difficoltà in val di Sella. I tre ragazzi (del 1993 di Carpi) erano partiti nel pomeriggio per andare in val di Sella, per una escursione a piedi, con l’obiettivo […]