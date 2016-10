Feltre, assalto al bancomat della Sparkasse: bottino da oltre centomila euro

Banditi in azione all’una e venti di sabato: bottino da 130mila euro. Fuggiti a bordo di una Mercedes Classe A

Feltre - L’assalto è avvenuto in piena notte con l’esplosivo al bancomat della Sparkasse di viale Pedavena a Feltre: all’1,20 di notte un commando formato da tre o quattro banditi ha fatto esplodere la cassaforte dello sportello automatico.

Poco prima, erano state oscurate le telecamere di sorveglianza con della vernice spray nera. Un colpo da veri professionisti.

Il bottino ammonterebbe a circa 130mila euro. Le banconote, che erano appena state caricate per il fine settimana. 130mila euro puliti, perché non c’era (o non si è azionato) il sistema di sicurezza che macchia le banconote.

La fuga è avvenuta su una Mercedes Classe A. Ma sono due le auto ricercate: la banda era composta almeno da 4 persone. Sul posto i carabinieri del Nucleo della Compagnia di Feltre e quelli del Nucleo investigativo provinciale.