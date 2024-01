Feltre, al via la fase operativa per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

Il Comune di Feltre assegnatario di un contributo di 60 mila euro da parte della Fondazione Cariverona

NordEst – Prende formalmente il via la fase operativa per la costituzione della CER, la Comunità Energetica Rinnovabile, che avrà come capofila il Comune di Feltre; nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la delibera di accoglimento del contributo pari a 60 mila euro assegnato all’iniziativa dalla Fondazione Cariverona. Nell’agosto dello scorso anno, il Comune di Feltre aveva pubblicato un avviso pubblico per una manifestazione di interesse rivolta a enti pubblici e privati, associazioni, imprese individuali e società, finalizzata a raccogliere la disponibilità di altri soggetti per la costituzione di una CER nel territorio feltrino.

Alla manifestazione di interesse hanno risposto numerosi soggetti; nello specifico: APPIA Servizi Srl, ASCOM servizi Belluno, Azienda agricola ai Colli di Murle, Azienda Feltrina per i servizi alla persona, Azienda ULSS 1 Dolomiti, CIA Agricoltori italiani di Belluno, Clivet Spa, Collegio Antoniano delle Missioni Estere dei Frati Minori Conventuali, Comune di Alano di Piave, Comune di Cesiomaggiore, Comune di Arsiè, Comune di Pedavena, Comune di Santa Giustina, Comune di Seren del Grappa, Comune di Sovramonte, Consorzio dei Comuni BIM Piave, Cooperativa Elementa Srl, Estenergy Spa, FAR Spa, GAS La Madia feltrina, Meccanica Feltrina Srl, Part Energy, USD Dynamo, USD Juventina, Cooperativa sociale Dumia Onlus.

Il Comune di Feltr,e in qualità di Ente capofila, ha quindi inviato istanza di partecipazione al bando pubblico “Comunità energetiche e rinnovabili” promosso dalla Fondazione Cariverona, che ha comunicato in seguito l’accoglimento della domanda, disponendo in favore del Comune di Feltre un contributo massimo di 60 mila euro per la realizzazione del progetto “Comunità Energetica Feltrina”. La stessa Fondazione Cariverona mette inoltre a disposizione un percorso di capacity building, comprensivo del supporto tecnico, economico-finanziario e legale funzionale all’attivazione della CER stessa.

“L’accoglimento del contributo assegnato dalla Fondazione Cariverona segna di fatto l’avvio operativo della fase di costituzione della nuova CER che, come previsto dal bando della Fondazione, dovrà essere completata entro la fine del 2024 – sottolinea il vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Feltre Claudio Dalla Palma – nelle prossime settimane avvieremo il confronto con i soggetti che hanno aderito all’avviso pubblico di agosto per condividere concretamente il progetto di costituzione della CER. Gli aspetti tecnici e normativi da approfondire sono molti e non di poco conto, ma siamo fiduciosi in un esito positivo dell’iniziativa, che è una delle primissime del nostro territorio; la strada intrapresa verso un progressivo sviluppo dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili è peraltro prioritario e irreversibile e l’Amministrazione ha deciso di intraprenderlo con convinzione”, conclude Dalla Palma.