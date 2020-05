Fase 2: Zaia: fine obbligo mascherina esterno da primo giugno. Da Grecia comportamento riprovevole

“La Grecia nei confronti dell’Italia ha avuto un comportamento assolutamente riprovevole”. Novità per le mascherine in Veneto

NordEst – Così il governatore del Veneto, Luca Zaia ha commentato l’esclusione dell’Italia dalle nazioni verso le quali è stata decisa la riapertura. Aggiungendo: “se fossi io il ministro degli esteri italiano sarei già ad Atene”.

L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio per strada in Veneto dal primo giugno prossimo.

Continuerà ad essere indispensabile “nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (bar, negozi etc)), e all’esterno solo nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi”. Lo prevede la nuova ordinanza regionale annunciata da Luca Zaia, che avrà valore dall’1 al 15 giugno. Il provvedimento dovrebbe essere firmato nel pomeriggio.

In breve

Il reparto Covid-19 dell’ospedale di Jesolo (Venezia) è stato chiuso dopo la dimissione delle ultime due pazienti e il personale medico-infermieristico si è lasciato andare a una grande festa.