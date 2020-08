Incendio in un appartamento a Lamon: grave una anziana. Supporto ai vigili bellunesi anche dal Primiero (FOTO)

Fiamme in un appartamento di Lamon giovedì mattina. Una anziana ferita, trasportata al centro grandi ustionati di Verona. Vigili del fuoco bellunesi e autobotte di supporto da Primiero con due volontari

NordEst – Attimi di paura giovedì mattina poco dopo le 6 del mattino a Lamon (Belluno), in via Beccaroi, 14 dove in una casa è scoppiato un violento incendio in seguito all’esplosione all’interno di una cucina, a causa di una bombola di gas difettosa.

Sul posto sono intervenute 8 squadre di vigili del fuoco con 20 uomini e due volontari con uan autobotte dal vicino Primiero. Nelle fiamme è rimasta ferita gravemente una donna 84enne che era scesa in cucina ad accendere il fornello per fare il caffè.

La donna è stata elitrasportata al centro grandi ustionati di Verona. Illeso invece il marito, un uomo 87enne, anche lui presente in casa.

#ARPAV#Lamon#VVF#incendio Oggi tecnici ARPAV sono intervenuti a Lamon per l'incendio di una abitazione. E' stato fornito supporto tecnico alla https://t.co/Eqh0Mv51ja Comunale pic.twitter.com/hXypk41nmL — ARPA VENETO (@arpaveneto) August 20, 2020

#Ordinanza divieto consumo alimenti freschi se non dopo accurato lavaggio e finestre chiuse Pubblicato da Comune di Lamon su Giovedì 20 agosto 2020

L’intervento dei Vigili del fuoco