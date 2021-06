Elicottero a San Martino di Castrozza: un uomo si taglia lavorando il legno, trasferito a Feltre

Un uomo del posto di 69 anni, è stato soccorso nel pomeriggio di martedì in zona Camoi e trasferito a Feltre in elicottero

San Martino di Castrozza (Trento) – Elicottero mobilitato verso le 17 di martedì nei pressi di un maso in zona Camoi, non distante da San Martino di Castrozza, per prestare i primi soccorsi ad un uomo del posto di 69 anni, rimasto ferito mentre stava lavorando del legno, nei pressi del maso di famiglia. L’uomo si è ferito con un oggetto da taglio ad un arto inferiore, ma non è fortunatamente in pericolo, nonostante l’importante ferita riportata.

In zona sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco con il supporto del soccorso alpino, mentre l’eliambulanza è atterrata a breve distanza dal luogo dove si trovava la persona ferita. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito al Santa Maria del Prato di Feltre.