Elisoccorso a passo Rolle lunedì mattina: soccorso un 32enne, in serata anche a Primiero

E’ stato soccorso lunedì mattina un uomo di 32 anni impegnato su una parete di roccia a Rolle. In serata altri due interventi sanitari a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Elisoccorso mobilitato lunedì mattina verso le 10 a passo Rolle, nel Primiero.

Secondo quanto comunica la Centrale di Trentino Emergenza, un uomo di 32 anni è stato soccorso in codice rosso in seguito ad una caduta. Dopo l’intervento dell’elicottero, il paziente è stato trasferito al Santa Chiara di Trento.

Lunedì in serata elicottero mobilitato nuovamente a Primiero per interventi sanitari in zona.