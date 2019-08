Due giovani morti in moto in Alto Adige

Connect on Linked in

Vittime un ragazzo di 22 e una ragazza di 21 anni

Bolzano – Un motociclista 22enne e la sua passeggera 21enne hanno perso la vita in un incidente sulla statale del Brennero a Campodazzo, nei pressi di Bolzano.

La potente moto, sulla quale i due giovani stavano viaggiando si è scontrata frontalmente con un fuoristrada.

Il ragazzo è morto sul colpo, mentre la ragazza è deceduta poco dopo il ricovero nell’ospedale del capoluogo altoatesino.

Entrambi erano residenti in valle Isarco. Ferite lievi per l’automobilista che ha anche subito uno shock, come le due persone che erano in macchina con lui.