Donna scomparsa, marito via da casa

Posted on

Una donna e’ rimasta gravemente ustionata in seguito ad un incendio di natura accidentale divampato nel campo nomadi di Arco, in Trentino. La ricostruzione dei Carabinieri – Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna, di 38 anni, nel campo di via Santoni stava bruciando della spazzatura usando del liquido infiammabile quando, all’improvviso, e’ stata investita […]