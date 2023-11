Dolore a Pieve di Soligo dopo la morte sul lavoro della 26enne, Anila Grishaj

E’ rimasta incastrata in un macchinario martedì sera. Soccorsi inutili. La famiglia, avvisata solo due ore più tardi. Abitava con i genitori e il fratello a Miane. Nonostante l’età, lavorava da tempo nello stabilimento. Protestano i sindacati dopo la tragedia

NordEst – La giovane, è morta a 26 anni durante il suo turno di lavoro, rimanendo incastrata, all’altezza del capo, in un macchinario che le avrebbe schiacciato le vertebre cervicali. Viveva con la famiglia a Miane, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto a Pieve di Soligo (Treviso) verso le 16 all’interno di un’azienda che dal 1987 commercia prodotti gastronomici surgelati. Sono stati i colleghi ad avvertire i soccorsi. Nessuno ha pensato di avvisare i familiari prima che lo facesse il sindaco Stefano Soldan verso le 18, due ore più tardi. Da qui le tensioni all’esterno dello stabile tra le forze dell’ordine e la folta comunità di albanesi di cui Anila faceva parte. I Carabinieri, che hanno messo sotto sequestro parte dello stabilimento, dovranno ora accertare le cause della morte di Anila.