Dolomiti, da mercoledì attese altre precipitazioni. Neve e disagi in Val di Fassa, pericolo valanghe in quota

Ecco le immagini di passo Rolle dopo la neve caduta in queste ultime ore. Neve e disagi in Val di Fassa

NordEst – Tra mercoledì e giovedì mattina – conferma Arpav Dolomiti Meteo – sono attese ulteriori precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in particolare sulle zone centro-settentrionali dove i quantitativi totali potranno risultare anche consistenti. Limite delle nevicate in rialzo a 1900/2200 m e successivo abbassamento verso fine evento.

Meteotrentino conferma: mercoledì da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse da moderate a localmente forti; limite delle nevicate mediamente intorno a 1300-1500 m, localmente nelle valli alpine anche un po’ più in basso. Giovedì possibile qualche precipitazione residua al mattino, specie ad est, poi migliora e al pomeriggio in prevalenza soleggiato. Venerdì prevalenza di tratti soleggiati con qualche modesto annuvolamento irregolare. Sabato e domenica molto soleggiato e stabile con temperature massime in lieve ripresa.

Pericolo valanghe

Sulle Dolomiti la neve è scesa anche a 1100/1300 m ma spessori significativi si registrano oltre i 2400 metri con 45/50 cm. In alta quota ci sono diffusi depositi di neve ventata e il pericolo di valanghe interessa prevalentemente le quote più elevate delle Dolomiti. Mercoledì è prevista ancora neve con 30/50 cm sulle Dolomiti a 2500 m mentre sulle Prealpi la neve cadrà principalmente a ridosso delle cime.

Prima neve e disagi in Val di Fassa

🌨️ 🚨🚒 La prima, inattesa nevicata della stagione – che nel pomeriggio e nella serata di #ieri ha interessato varie zone del #Trentino – si è tradotta in numerose richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco volontari trentini.#vvftrentino #neve #nevicata pic.twitter.com/m78mMwpNL0 — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) November 2, 2021

L’evoluzione meteo

Martedì il formarsi di una dorsale post frontale garantirà un breve miglioramento del tempo in un’atmosfera assai più fresca e asciutta. Mercoledì, l’avvicinarsi di una nuova perturbazione determinerà un nuovo peggioramento del tempo fino alla prima parte di giovedì quando è atteso il transito del vero e proprio asse di saccatura. Tra venerdì e sabato l’isolarsi di una depressione chiusa sul Mediterraneo occidentale potrebbe favorire la formazione di una sella, quindi un graduale miglioramento del tempo sul Triveneto.

Le previsioni Arpav

mercoledì 3. Nuovo graduale peggioramento con cielo coperto e primi fenomeni, già in mattinata, in successiva estensione a tutta la montagna veneta con fase più acuta del maltempo nel pomeriggio/sera. Contesto termico assai fresco con debole escursione termica giornaliera.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta al mattino (70/80%) e molto alta al pomeriggio/sera (100%) per precipitazioni inizialmente deboli e sparse, nevose oltre i 1500-1600 m sulle Dolomiti e 1700-1900 m sulle Prealpi; nel pomeriggio-sera precipitazioni diffuse, moderate o a tratti forti, anche a carattere di rovescio specie sulle Prealpi, con graduale rialzo del limite neve fino a 1800-2000 m sulle Dolomiti e 2000-2200 m sulle Prealpi in serata. A fine evento attese cumulate intorno ai 30-50 mm, localmente fino a 80 mm su Prealpi.

Temperature. In quota minime al mattino stazionarie o in lieve diminuzione, nelle valli probabile rialzo per assenza d’irraggiamento notturno. Massime in lieve rialzo in quota e in diminuzione nelle valli. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 4°C, a 2000 m min -2°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max 1°C, a 3000 m min -8°C max -5°C.

Venti. Nelle valli prevalentemente deboli di direzione variabile, in quota moderati/tesi da sud-ovest, a tratti tesi/forti da sud nel pomeriggio/sera; a 15-35 km/h a 2000 m e 30-65 km/h a 3000 m.

giovedì 4. Al mattino tempo ancora perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse con limite neve in abbassamento; al pomeriggio attenuazione della nuvolosità ed esaurimento dei fenomeni.

Precipitazioni. Nella notte e fino a parte della mattinata, diffuse con limite delle nevicate in abbassamento fino a 1600-1800 verso fine episodio.

Temperature. Minime in rialzo e massime in leggera flessione. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 5°C, a 2000 m min -1°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -1°C max 2°C, a 3000 m min -9°C max -5°C.

Venti. Al mattino venti ancora tesi/forti da sud/sud-ovest in quota in successiva attenuazione; deboli di direzione variabile nelle valli.

Tendenza

venerdì 5. Nuvolosità in diminuzione fino a cielo generalmente poco nuvoloso. Temperature in diminuzione, eccetto lieve ripresa delle massime nei fondovalle. Venti moderati da sud-est in quota, deboli di direzione variabile nelle valli.

sabato 6. Pressione in ulteriore aumento con tempo stabile e soleggiato, cielo terso e sgombro da nubi. Temperature in aumento in quota, minime in calo e massime in aumento nelle valli.

