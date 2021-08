Dolomiti, molti i soccorsi in montagna: a Belluno muore un ex consigliere comunale. Elisoccorso al rifugio Pradidali per un trauma non grave

Dramma in queste ore nel Bellunese per la scomparsa di Tonino Zampieri, ex consigliere comunale, venuto a mancare giovedì notte, all’età di 65 anni, per un incidente in montagna (è precipitato per 200 metri scivolando da un sentiero tra Ponte Mariano e Casere Bortot in comune di Belluno). Molti interventi in quota anche fra Trentino e Alto Adige in grande sinergia

NordEst – Vittima in queste ore di un ennesimo incidente in montagna è Tonino Zampieri, 65enne residente a Belluno. Zampieri è stato consigliere comunale, la sua grande passione sono sempre stati gli sci d’epoca, tanto che stava organizzando un museo dedicato. Giovedì sera passate le 20, il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato per una persona caduta lungo il sentiero tra Ponte Mariano e Case Bortot. Una prima squadra si è portata velocemente sul luogo indicato e ha trovato la moglie dell’uomo precipitato: al rientro da una passeggiata con il loro cane a Ponte Mariano, ormai verso le Case Bortot, la donna aveva visto cadere il marito, Tonino Zampieri, 65 anni, di Belluno, forse inciampato o a causa di un malore, dal bordo del sentiero in uno dei tratt esposti, senza che l’uomo riuscisse ad arrestarsi.

Incidenti in Alto Adige

A Colfosco in Alta Badia nel pomeriggio si è verificato un incidente in montagna. Una donna di Parma di 62 anni durante la discesa dal Pisciadù nella Val di Mezdì è caduta e si è ferita, anche se non gravemente.

Per recuperare la donna è stato però necessario l’intervento con l’elicottero Pelikan 2 che col verricello ha tratto in salvo la donna. Stando alle prime informazioni la donna sarebbe scivolata sul ghiaione per alcuni metri, riportando ferite alle braccia e al torace. E’ stata elitrasportata all’ospedale di Bressanone.

Elisocorso al rifugio Pradidali

Elicottero di Trentino Emergenza mobilitato per diversi interventi non gravi in montagna durante la giornata di venerdì. Nel pomeriggio rifornimento a Primiero e recupero di una persona con un trauma non grave al rifugio Pradidali, come documentano le immagini girate a Primiero da Stefano Taufer.