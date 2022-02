Dolomiti meteo: nevicate diffuse e pioggia fino a martedì 15 febbraio

Tra la serata di lunedì e il pomeriggio di martedì previste nevicate diffuse (anche 15-30 cm circa) sulle zone montane, in genere fino a fondovalle sulle Dolomiti e con quota neve in rialzo sulle zone prealpine fino a 700-1000 m circa, a tratti e localmente più in basso in alcuni fondovalle più chiusi con possibili accumuli di alcuni centimetri

NordEst – Meteotrentino conferma precipitazioni sulel Dolomiti, che saranno nevose anche a bassa quota. Lunedì in serata e fino alla mattina di martedì – precisa meteotrentino – precipitazioni diffuse, con quota neve in calo nella notte verso i 500 m e probabilmente anche a quote inferiori. Martedì attenuazione dei fenomeni al pomeriggio con graduale miglioramento. Mercoledì perlopiù soleggiato con nubi alte. Giovedì soleggiato con temperature in aumento. Venerdì sereno. Sabato perlopiù soleggiato.

Sono attesi mediamente da 15 a 40 millimetri di precipitazioni con valori maggiori sui settori sud-occidentali. Come detto, le precipitazioni saranno totalmente nevose oltre gli 800 metri circa, dove sono attesi 15-40 centimetri di neve. Le quota della neve tenderà a scendere nella notte tra oggi e domani con l’intensificarsi delle precipitazioni verso i 500 metri e probabilmente anche a quote inferiori specie nelle valli poco ventilate, seppur con quantitativi via via minori.

Le previsioni Arpav Dolomiti

martedì 15. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto su tutto l’arco alpino specie al mattino; graduale attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali a partire dalle zone occidentali con schiarite diffuse dalla sera.

Precipitazioni. Diffuse fin dalle prime ore, in prevalenza di moderata intensità anche con qualche rovescio, soprattutto nei settori prealpini, nevose fino a fondovalle sulle Dolomiti, inizialmente intorno ai 400-700 m sulle Prealpi, localmente un po’ più in basso nelle conche prealpine riparate dalle correnti meridionali, come in alcuni tratti della Valbelluna specie verso il Feltrino; limite delle nevicate in leggero innalzamento fino a 600-900 m nella tarda mattinata; graduale attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali a partire dalle zone occidentali. I quantitativi totali di precipitazione varieranno mediamente tra i 15 e 20 mm delle Dolomiti e tra i 20 e i 30 mm delle Prealpi con punte di 35 mm in caso di qualche rovescio, con altrettanti centimetri di neve fresca oltre i 1000/1500 m.

Temperature. Minime in aumento anche sensibile nelle valli dolomitiche, in lieve calo in alta montagna e misurate a fine giornata; massime in lieve aumento sulle zone prealpine, in calo sulle Dolomiti. Lieve escursione termica giornaliera. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max 0°C, a 2000 m min -6°C max -2°C; su Dolomiti a 2000 m min -6°C max -3°C, a 3000 m min -12°C max -9°C.

Venti. In alta montagna ancora tesi o forti dai quadranti meridionali al mattino, tendenti nel pomeriggio ad attenuarsi parzialmente e a rinforzare per disporsi dai quadranti settentrionali, a 20-35 km/h a 2000 m e a 25-40 km/h a 3000 m.

mercoledì 16. Tempo al mattino soleggiato con cielo in prevalenza poco nuvoloso; dalle ore centrali passaggio di nubi alte con addensamenti nuvolosi localmente consistenti, specie nei rilievi di confine con il Trentino Alto Adige. Possibili foschie o banchi di nebbia, associati a qualche nube bassa nelle ore più fredde in alcune valli prealpine.

Precipitazioni. Generalmente assenti (0%), salvo una probabilità molto bassa (0-5%) di neve burrascosa sui rilievi di confine con il Trentino Alto Adige.

Temperature. Minime in calo anche sensibile nelle valli su valori temporaneamente inferiori alla norma, massime in contenuto aumento a tutte le quote, leggermente superiori alle medie del periodo; aumento dell’inversione termica nella notte. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max 3°C, a 2000 m min -7°C max 1°C; su Dolomiti a 2000 m min -6°C max 1°C, a 3000 m min -12°C max -1°C.

Venti. Nelle valli in genere deboli o moderati per brezza o per qualche locale raffica di Foehn; in alta montagna dai quadranti settentrionali, inizialmente moderati tendenti a divenire forti dal tardo pomeriggio, specie sulle cime delle Dolomiti, a 20-30 km/h a 2000 m e a 25-60 km/h a 3000 m.