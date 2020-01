Dolomiti Meteo, in arrivo neve fino a bassa quota tra venerdì sera e sabato

Non saranno comunque più di 10 centimetri

NordEst – Una breve perturbazione porterà da venerdì sera neve in alcune valli del Trentino Alto Adige e in altre zone delle Dolomiti, dove sono attesi fino a 5 centimetri. In montagna potrebbero cadere fino a 10 centimetri di neve.

Dopo un avvio di inverno con nevicate record a novembre, da settimane regna invece il bel tempo. Le ultime precipitazioni risalgono infatti a quasi un mese fa, poco prima di Natale. Dopo la ‘spolverata’ prevista tra venerdì e sabato, tornerà di nuovo il sole a farla da padrona.

Anche in Trentino il tempo sarà coperto al mattino con probabili deboli precipitazioni, specie sui settori meridionali; le precipitazioni potranno essere localmente nevose anche fino a quote medio-basse con temperature minime in aumento e massime in calo.

Le previsioni di Arpav Dolomiti Meteo

La presenza di un cuscino d’aria fredda potrebbe favorire la comparsa della neve fino a bassa quota nei catini montani. Da domenica la pressione tornerà a salire, assieme a un’avvezione di aria più fredda e più secca da nord-est.

Tempo previsto

venerdì 17. In prevalenza soleggiato, con temporanee velature al primo mattino e nubi medie stratiformi nel tardo pomeriggio/sera. Clima diurno un po’ più fresco rispetto ai giorni precedenti. Minore inversione termica notturna nelle valli.

Precipitazioni. Assenti (0%), eccetto pioviggine sulle Prealpi occidentali in tarda serata (10/20%), assieme a qualche fiocco di neve oltre gli 800/1000 m.

Temperature. In quota in generale diminuzione, con minime osservate alla sera. Nelle valli minime pressoché stazionarie e massime in leggera flessione. I minimi previsti saranno compresi tra -4/-6°C nei fondovalle prealpini e -3/-8°C tra valli dolomitiche e altopiani prealpini. I massimi saranno sui 4/5°C nei fondovalle prealpini, 2/4°C a 1000/1200 m, localmente più alti sulla fascia prealpina. Sulle Prealpi a 1500 m minima -1°C e massima 2°C, a 2000 m minima -3°C e massima 0°C; sulle Dolomiti a 2000 m minima -4°C e massima -1°C, a 3000 m minima -7°C e massima -3°C.

Venti. nelle valli deboli di direzione variabile, eccetto qualche rinforzo per brezze di monte su alcuni settori prealpini a ridosso della pedemontana; in quota venti deboli/moderati dai quadranti meridionali, a 5-15 km/h a 2000 m e 20-35 km/h a 3000 m.

sabato 18. Moderato maltempo con cielo molto nuvoloso/coperto e precipitazioni, più diffuse sulle Prealpi e Dolomiti meridionali, sparse sui settori più settentrionali. Clima di stampo invernale in quota, meno freddo di notte ed assai più fresco di giorno nelle valli.

Precipitazioni. Probabilità alta su Prealpi e Dolomiti centro-merdionali (80/90%) e medio-alta sulle Dolomiti nord-orientali (70/80%). La neve cadrà fino nei fondovalle dolomitici e potrebbe interessare anche quelli prealpini nella fase iniziale, qualora resistesse l’inversione termica; sulla fascia prealpina a ridosso della pedemontana e su alcuni settori aperti a sud sembra che il limite non scenda sotto i 600/700 m al mattino e 800/900 m nelle ore centrali, prima di abbassarsi a fine episodio. Sono previsti 10-15 mm sulle Prealpi, 5-10 mm sulle Dolomiti con altrettanti cm di neve a 1200/1400 m. Un po’ di più in alta quota per neve leggera e soffice, mentre nei fondovalle prealpini i quantitativi saranno di 2-5 cm, presumibilmente un po’ di più su settore Feltre-Lamon.

Temperature. Minime in calo ed osservate alla sera in quota, in rialzo nelle valli. Massime in generale diminuzione. Sono previsti massimi di 2/3°C nei fondovalle prealpini e di 0/1°C a 1000/1200 m. Sulle Prealpi a 1500 m minima -3°C e massima -1°C, a 2000 m minima -6°C e massima -3°C; sulle Dolomiti a 2000 m minima -7°C e massima -4°C, a 3000 m minima -13°C e massima -9°C.

Venti. Nelle valli deboli da est nord-est; in quota deboli da dai quadranti orientali, anche tesi sulle dorsali prealpine al pomeriggio/sera, mentre potrebbe verificarsi qualche raffica di Foehn serale in alcune valli, a 10-30 km/h a 2000 m e 20-30 km/h a 3000 m.