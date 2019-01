Dolomiti Meteo, breve nevicata da domenica sera. Pausa con bel tempo martedì e ancora fiocchi mercoledì e venerdì

Connect on Linked in

Dopo la dorsale anticiclonica, con afflusso di aria mite in quota, si avvicina una veloce saccatura atlantica con associata perturbazione

NordEst – Tale sistema – secondo Arpav Dolomiti meteo -, in fase di rallentamento per la formazione di un minimo depressionario nei bassi strati sulle regioni centro-settentrionali, sosterà lunedì sull’Italia.

Anche MeteoTrentino conferma per domenica in parte soleggiato al mattino con nubi in aumento e deboli precipitazioni dal tardo pomeriggio alle prime ore di lunedì, nevose anche a bassa quota. Nel corso della giornata di lunedì schiarite via via più ampie. Martedì soleggiato con nubi in aumento nella notte. Mercoledì molto nuvoloso con probabili deboli precipitazioni.

Martedì affluirà aria secca e fredda a tutte le quote, mentre nella giornata di mercoledì un’altra veloce saccatura fredda proveniente dalla Francia raggiungerà la penisola, con un temporaneo flusso umido da Sud-Ovest.

domenica 27. Al mattino cielo ancora in prevalenza soleggiato, salvo sulle Prealpi veronesi e vicentine, dove la nuvolosità tenderà già ad aumentare. Nel pomeriggio graduale aumento ed intensificazione della nuvolosità ovunque, prima sulle Prealpi poi anche sulle Dolomiti, con fenomeni sempre più probabili sulla fascia prealpina, in estensione alle Dolomiti in serata.

Precipitazioni. Fino a metà giornata assenti (0%), Nel pomeriggio probabilità in aumento, specie sulle Prealpi (50-70%) e meno sulle Dolomiti (20-40%). In serata probabilità molto alta ovunque (90-100%) Neve fino a fondovalle sulle Dolomiti in serata e oltre i 300-700 m sulle Prealpi, con rischio di neve fino a fondovalle in Val Belluna e nelle valli vicentine più chiuse. Attesi in media 1-5 cm di neve entro la mezzanotte nelle zone indicate.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento in quota, massime in leggero calo. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max 0°C, a 2000 m min -4°C max -2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -7°C max -2°C, a 3000 m min -10°C max -4°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, in quota tesi o forti da Ovest Sud-Ovest, in attenuazione in serata, a 20-40 km/h a 2000 m, 30-60 km/h a 3000 m.

lunedì 28. Fino al primo mattino cielo coperto con deboli fenomeni, che tenderanno a cessare in mattinata, ad iniziare da Ovest. Durante la giornata attenuazione e diradamento della nuvolosità, con schiarite più probabili ed ampie nel pomeriggio.

Precipitazioni. Nella notte precipitazioni deboli o molto deboli (70-90%), nevose fino a fondovalle nelle Dolomiti e oltre i 600-800 m sulle Prealpi. Attesi altri 1-5 cm di neve fresca.

Temperature. A fondovalle in aumento, in quota in diminuzione. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max -1°C, a 2000 m min -6°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -9°C max -3°C, a 3000 m min -14°C max -12°C.

Venti. Nelle valli in genere moderati, con raffiche di Föhn più probabili su Dolomiti, in quota moderati o tesi da Nord, temporaneamente forti sulle vette, a 20-30 km/h a 2000 m, 30-50 km/h a 3000 m.

Tendenza

martedì 29. Bella giornata di sole, anche se fredda. In serata o tarda serata possibile aumento della nuvolosità da Sud-Ovest. Temperature in diminuzione, su valori 3-5°C inferiori alla norma. Venti in quota deboli occidentali, in rinforzo da Sud-Ovest in serata.

mercoledì 30. Peggioramento con nevicate anche nei fondovalle prealpini, più probabili ed estese nel pomeriggio/sera. Temperature inferiori alla norma. Venti in quota moderati o tesi, al mattino da Sud-Ovest, poi in rotazione a Est nel pomeriggio/sera.

RADAR METEOROLOGICO

Immagini radar delle precipitazioni

IMMAGINI SATELLITARI

Le immagini satellitari

