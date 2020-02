Dolomiti, ecco il nuovo elicottero della Guardia di finanza

Posted on

L’altoatesina, squalificata per 16 mesi , si è esibita a Corvara, Pinzolo e Asiago Trento – La procura antidoping del Coni ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali violazioni del codice Wada (l’agenzia mondiale antidoping) da parte della pattinatrice azzurra Carolina Kostner, dopo le sue tre esibizioni sul ghiaccio della scorsa settimana. L’altoatesina, squalificata per 16 mesi […]