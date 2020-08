Dolomiti, allerta gialla fino a venerdì 14 agosto

Posted on

Sfuma accordo Ue su quote rifugiati: Europa est fa blocco Roma (Adnkronos) – E’ entrata in vigore a mezzanotte la nuova legge ungherese che prevede l’arresto per chiunque tenti di entrare illegalmente nel paese. La polizia può arrestare ogni persona che avrà superato la barriera di filo spinato lunga 175 chilometri eretta al confine con la Serbia, il […]