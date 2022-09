Crollo sul Latemar tra Trentino e Alto Adige: nessun coinvolto (VIDEO)

Poco prima delle 11 di giovedì mattina la Centrale Unica per le Emergenze 112 è stata allertata da alcuni escursionisti, che dalla forcella dei Camosci nel gruppo del Latemar hanno assistito a un distacco di roccia tra la forcella stessa e cima di Valsorda, sul confine tra Trentino e Alto Adige

Trento/Bolzano – Da Mattarello si è alzato in volo l’elicottero di Trentino Emergenze che, sorvolando la zona, ha escluso la possibilità di escursionisti coinvolti.

Il Tecnico di elisoccorso e quattro operatori delle Stazioni di Moena e Val di Fiemme del Soccorso Alpino sono stati verricellati lungo il sentiero 18, che percorre la montagna vicino alla zona del crollo, per invitare gli escursionisti a non proseguire per motivi di sicurezza. Attivata anche la Stazione di Nova Levante del Soccorso Alpino altoatesino. In attesa degli accertamenti, è sconsigliato percorre i sentieri 18, 22 e 23A.

La zona del crollo