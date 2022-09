Galleria di Arsiè, tra Veneto e il vicino Trentino: nuovo cantiere notturno e deviazioni in zona

Sulla strada statale 50 bis/var “del Grappa e del passo Rolle” tra Valbrenta (Vi) e Arsié (Bl)

NordEst – Anas ha programmato, in orario notturno, l’esecuzione dei lavori di pavimentazione della galleria “San Vito”, lungo la strada statale 50 bis/var “del Grappa e del passo Rolle” tra Valbrenta (VI) e Arsié (BL).

Nelle notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 settembre sarà istituita la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, del tratto incluso tra il km 0,000 ed il km 5,200 della statale. Durante la modifica alla circolazione – che sarà attiva dalle ore 21 alle 6 del mattino successivo – il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità alternativa.

Per i mezzi leggeri il percorso – per chi viaggia in direzione Cismon del Grappa – prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Arsié per percorrere via dei Martini per poi svoltare a sinistra su via Roma e proseguire si via Dante Alighieri e via Mezzavia fino a raggiungere via Nazionale; in seguito è prevista la svolta a destra su via Belluno per poi girare a sinistra su via Libertà e giungere su via Quattro Cantoni. A questo punto del percorso sarà necessario seguire le indicazioni per la SS 47 ed imboccare la statale mediante lo svincolo per Feltre/Bassano. Per chi viaggia in direzione Arsiè è previsto lo stesso percorso in direzione opposta.

Per i mezzi pesanti con peso superiore alle 3,5 tonnellate che viaggiano in direzione Feltre il percorso alternativo, partendo dalla SS 47, prevede: da via Molinetto, mediante 3° uscita dalla rotatoria, la percorrenza di via De Gasperi (SP57) per poi uscire al 1° svincolo della successiva rotatoria su via Dante Alighieri e procedere percorrendo la SP26; seguire le indicazioni per Valdobbiadene/Feltre per imboccare la SR348 e giungere a Feltre (BL). Percorso inverso per i mezzi che viaggiano in direzione Romano d’Ezzelino (VI).