‘CraspaMagna’ Dolomitica 2024 nel Vanoi: dopo il rinvio, torna domenica 17 marzo 2024

Posted on

“Cercate una comunicazione capace di far decollare l’umano” Trento – “La provocazione per chi fa comunicazione è porsi l’obiettivo di far decollare l’umano, raccontare l’esperienza dell’interagire con i volti e far percepire che, se mi mancano i volti, finisco anch’io”. Così l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi si è rivolto ai giornalisti nel giorno del loro patrono, […]