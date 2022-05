Covid, un decesso nel fine settimana in Alto Adige

Posted on

La situazione aggiornata in Regione Trento/Bolzano – Oltre 10.000 tamponi hanno evidenziato nelle ultime 24 ore altri 1.767 casi positivi in Trentino ma, fortunatamente, la situazione negli ospedali appare stabile e non si registrano nuovi decessi. Intanto salgono a 144 le classi in quarantena, mentre le vaccinazioni arrivano a quota 1.065.196, comprese 401.215 seconde dosi […]