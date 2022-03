Covid Trentino Alto Adige: nessun decesso in Regione fino a sabato 5 marzo

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Non si registrano decessi Covid-19 fino a sabato 5 marzo in Trentino, secondo quanto riporta il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Risultano 247 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici: 7 casi sono risultati positivi al molecolare (su 216 test effettuati) e i restanti 240 all’antigenico (su 3.137 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Negli ospedali sono 52 le persone ricoverate, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono state registrate 5 dimissioni. Le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

4 nuovi casi tra 0-2 anni

10 tra 3-5 anni

12 tra 6-10 anni

10 tra 11-13 anni

7 tra 14-18 anni

68 tra 19-39 anni

67 tra 40-59 anni

31 tra 60-69 anni

15 tra 70-79 anni e

23 tra gli over 80.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.189.939, di cui 424.634 seconde dosi e 315.812 terze dosi. I casi attivi sono 2.974 (- 124). Infine, 372 nuovi guariti portano il totale a 135.957.

La situazione in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno individuato 485 nuovi casi di contagio da Covid-19, di cui 24 individuati mediate i tamponi. Per (a fronte di 552 test) e 461 con i test antigenici, su un tutale di 4.259 test effettuati. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano decessi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 62, in terapia intensiva vi è un solo paziente. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco vi sono sette persone, mentre i pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 67 (il dato aggiornato al 28 febbraio scorso). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.268. Si registrano 734 nuove guarigioni.