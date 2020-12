Covid Primiero Vanoi Mis, diminuiscono i positivi da 211 a 193, migliora Imèr sotto al 3%

Ecco i dati nel dettaglio forniti dai Comuni, fino a lunedì 14 dicembre

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – La notizia di questa settimana, è il netto miglioramento della situazione di Imèr, che fortunatamente sembra allontanarsi dalla quota rossa del 3%. Nell’ultima rilevazione si attesta infatti sul 2.3% con 27 positivi totali.

Gli altri Comuni sono stabili, o in miglioramento in questa settimana, come si evince dai dati trasmessi dalle Amministrazioni locali. Secondo i dati forniti, nemmeno il piccolo Comune di Sagron Mis è ancora ‘covid free’, con un positivo registrato anche questa settimana. L’invito quindi, è quello di rispettare le regole con mascherine, distanze e gel, segnalando al proprio medico eventuali sintomi.

TOTALE COMUNITA’ DI PRIMIERO 14.12.2020

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 90

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 103

DI CUI OSPITI IN RSA POSITIVI (17)

TOTALE POSITIVI: 193

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 14

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 140

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 39

% POSITIVI – ESCLUSO OSPITI RSA: 1.8%

COMUNE DI IMER

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 14

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 13

TOTALE POSITIVI: 27

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 2

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 21

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 4

% POSITIVI: 2.3%

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 13

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 17

DI CUI OSPITI RSA VALLE DEL VANOI POSITIVI (0)

TOTALE POSITIVI: 30

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 0

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 26

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 4

% POSITIVI – ESCLUSO OSPITI RSA: 2.1%

COMUNE DI MEZZANO:

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 16

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 16

TOTALE POSITIVI: 32

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 4

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 24

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 4

% POSITIVI: 2.0%

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 47

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 56

DI CUI OSPITI RSA “SAN GIUSEPPE” POSITIVI (17)

TOTALE POSITIVI: 103

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 7

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 69

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 27

% POSITIVI – ESCLUSO OSPITI RSA: 1.6%

COMUNE DI SAGRON MIS

POSITIVI AL TAMPONE MOLECOLARE: 0

POSITIVI AL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO: 1

TOTALE POSITIVI: 1

DI CUI

ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: 1

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 70 ANNI: 0

ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI: 0

% POSITIVI: 0.6%