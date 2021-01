Covid, preso d’assalto numero Centro antisuicidi del Veneto

Posted on

Oltre 70 uomini in azione per le ricerche con droni e cani molecolari anche nella notte Imèr (Trento) – E’ stato trovato senza vita mercoledì pomeriggio il turista disperso da martedì nel Primiero, sul Monte Vederna. E’ Carlo Bocci, medico in pensione di Treviso di 75 anni, trovato in un dirupo. L’uomo è morto precipitando […]