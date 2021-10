Covid: nessun decesso in Trentino, 60 i nuovi positivi. Contagi ancora in crescita in Alto Adige: sono 154

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Zero decessi per Covid in Trentino ma contagi ancora in crescita: 60 i nuovi positivi, 35 individuati su 7.228 test antigenici e 25 su 505 molecolari. Negli ospedali restano ricoverate in rianimazione 2 persone: in tutto i pazienti sono 13. Le vaccinazioni sono arrivate a 787.650, cifra che comprende 361.448 seconde dosi e 12.772 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Continua a crescere il numero dei contagi da Covid-19 accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.Nelle ultime 24 ore, sono stati 154. Di questi, 99 sono stati rilevati sulla base di 1.267 tamponi pcr (352 dei quali nuovi test) e 55 sulla base di 7.092 test antigenici.

Mentre, come avviene da diversi giorni, non vengono segnalati nuovi decessi, si regisatra un leggero calo dei pazienti ricoverati che sono, in totale 49: di questi, 6 sono assistiti in terapia intensiva e 43 (3 in meno rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri. Altri 4 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.379 (304 in più), mentre quelle dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 91, per un totale di 78.357.

In breve

