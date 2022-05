Covid, meno di 100 casi e nessun decesso in Alto Adige

Posted on

Primo incontro venerdì a Dimaro, in Val di Sole. La giunta parte con un assessore in meno in attesa di Rodolfo Borga (Vice e competenza Enti Locali) per problemi di salute Trento – Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato martedì il decreto di nomina degli assessori provinciali con contestuale ripartizione degli […]