Covid in Trentino: 5 decessi, scendono i ricoverati in rianimazione. In Alto Adige altri 5 morti

I dati di domenica 7 febbraio

Trento/Bolzano – Il Covid-19 causa altre 5 vittime in Trentino dove oggi si registrano 175 nuovi casi positivi, mentre le vaccinazioni hanno ormai superato quota 25.000. Sono i dati principali forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari che ha diffuso nel pomeriggio il consueto bollettino sulla situazione Coronavirus in provincia.

Nel dettaglio, ci sono 52 nuovi casi positivi al molecolare e 123 all’antigenico. I molecolari hanno confermato Inoltre 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi casi positivi, 53 sono asintomatici e 120 pauci sintomatici. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 19 (ieri le classi in quarantena erano 32), e tra questi, 3 hanno meno di 5 anni (1 ha meno di 2 anni).

I nuovi casi fra gli over 70 sono invece 24. Negli ospedali i pazienti ricoverati sono leggermente aumentati (oggi sono 162) ma calano quelli in rianimazione (26, 2 in meno) a causa delle minori dimissioni che solitamente avvengono nei fine settimana (4 uscite nella giornata di ieri a fronte di 8 nuovi ricoveri). In ospedale è avvenuto anche 1 dei 5 decessi registrati oggi: si tratta di 3 uomini e di 2 donne, di età compresa fra i 51 ed i 93 anni.

Ci sono fortunatamente anche molte guarigioni: 119 quelle registrate oggi, per un totale da inizio pandemia che arriva a 25.026 casi. Il totale dei tamponi molecolari a quasi un anno dall’emergenza tocca invece quota 522.367, compresi i 1.287 analizzati ieri (708 all’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 579 alla Fem). Ieri all’Azienda sanitaria sono stati notificati anche 1.068 tamponi rapidi antigenici.

Sono 25.362 invece le vaccinazioni finora effettuate (di cui 9.686 seconde dosi); in questo numero sono comprese anche le 6.174 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Critica la situazione a Bolzano, proteste per chiusure

Domenica nera per il Covid in Alto Adige: nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 5 decessi portando il numero complessivo dei morti oltre quota 900, per l’esattezza a 902. Da registrare altri 470 positivi tra Pcr e test antigenici mentre il numero di persone in isolamento è di 15.742 e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 35.

A livello provinciale ad oggi (domenica 7 febbraio) sono stati effettuati in totale 443.564 tamponi su 186.072 persone.

Test PCR: Tamponi effettuati ieri (6 febbraio): 2.330

Nuovi casi testati positivi da PCR: 303

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 38.083

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 443.564

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 186.072 (+734)

Test antigenici.

Test antigenici eseguiti ieri: 2.985

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 167

Altri dati.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 242

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti respetivamente ricoverati da RSA) : 162

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 21 (21 a Colle Isarco e 0 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 35

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 902 (+5)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 15.742

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 90.871

