Trambileno, 76enne disperso: ritrovato senza vita nel bosco

E’ scivolato da un sentiero e precipitato in un dirupo. Le ricerche erano proseguite tutta la notte dopo l’allarme dato dalla moglie del pensionato

Trambleno (Trento) – E’ stato ritrovato privo di vita, Gino Marcolini, 76 anni pensionato residente in Belgio, ma di origini trentine. L’uomo, che da sempre trascorre qualche mese nella casa di famiglia a Boccaldo, una frazione di Trambileno, ieri pomeriggio era uscito per una passeggiata. Ma arrivato il buio, non vedendolo rientrare la sera, la moglie ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Trambileno, con il supporto dei droni, il soccorso alpino con l’unità cinofila e il coordinamento dei carabinieri di Rovereto.

Hanno cercato per tutta la notte. Mercoledì mattina, poco prima di mezzogiorno, il corpo del 76enne è stato ritrovato in un dirupo poco sopra l’abitato di Boccaldo. Con ogni probabilità il pensionato – che conosceva molto bene la zona – è scivolato dal sentiero che stava percorrendo, precipitando per diversi metri. Troppo gravi le ferite riportate