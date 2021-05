Covid, “Terapie domiciliari tempestive”: petizione da Primiero inviata in Provincia con oltre 700 firme

L’iniziativa è nata in poche settimane a Primiero. Si chiede nell’immediato che anche il Trentino adotti, come fatto da altre Regioni, dei protocolli di cure domiciliari precoci per il Covid-19 (DOCUMENTO)

Primiero (Trento) – Nasce a Primiero ma si estende a molte valli del Trentino, la petizione che ha già raccolto oltre 700 firme e sollecita un protocollo per “Cure domiciliari efficaci e precoci anti covid”. Ma cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta.

“La petizione – spiega Antonella Faoro, una delle promotrici – è indirizzata alla Provincia per chiedere che venga adottato un protocollo di cure domiciliari efficaci e precoci, ben diverse dalla “vigile attesa” delle linee guida nazionali, in modo che i medici di medicina generale possano, in scienza e coscienza, curare tempestivamente i propri pazienti. Da mesi – ci spiega Faoro – sono attivi in Italia dei gruppi che mettono in contatto i pazienti con medici, sempre più numerosi, che hanno sperimentato clinicamente e formalizzato schemi terapeutici per cure domiciliari precoci. Tali medici forniscono gratuitamente supporto a distanza ai pazienti che si trovano nella situazione di non ricevere cure domiciliari precoci dai propri medici di medicina generale. I 710 sottoscrittori della petizione non ritengono accettabile che i cittadini debbano iscriversi ad un gruppo Facebook per poter ricevere cure efficaci”.

Le cure in casa

“Dopo oltre un anno dalla dichiarazione di pandemia – si legge nel documento inviato a Trento -, è ormai confermato da numerosi studi e dall’esperienza clinica di molti medici, come il Covid-19 sia una malattia che deve essere affrontata e curata ai primi sintomi nella propria casa. In tal modo si evita, nella maggior parte dei casi, il peggioramento verso una forma più grave che costringe al ricovero in ospedale (…) In attesa che la situazioni nazionali si sblocchi, invitiamo il Trentino fin d’ora a definire delle linee guida in modo che i medici possano, in scienza e coscienza, curare tempestivamente i propri pazienti con lo scopo di far calare l’occupazione dei posti letto negli ospedali”.

Le richieste

I firmatari del presente appello chiedono nell’immediato: “Che anche il Trentino adotti, come fatto da altre Regioni, dei protocolli di cure domiciliari precoci per il Covid-19 potenziando ed istruendo in tal senso le USCA e, coinvolgendo i medici di medicina generale ed i pediatri affinché curino in scienza e coscienza i loro assistiti, di cui conoscono la storia clinica. Inoltre, in una visione di medio periodo, che venga implementata la presenza dei medici di base nelle valli, in modo da rafforzare la medicina territoriale, ingiustamente impoverita negli anni, perché possa tornare ad essere un fiore all’occhiello del nostro Trentino”.

Il documento integrale

In breve

Allevatori di Primiero/Vanoi disperati per i continui attacchi dei lupi. L’ultimo, proprio in questi giorni a Primiero. Nella recente seduta del Comitato di gestione del Parco, anche il presidente degli Allevatori, Giacomo Broch ha sollecitato nuovamente interventi urgenti da parte di tutte le istituzioni locali e provinciali. Ecco il servizio di Rttr tv sulla situazione a Primiero dopo l’ultimo attacco ai danni della famiglia Turra. (Attenzione immagini forti) Guarda il servizio: https://fb.watch/5oML3kH_QS/

Dopo le proteste No Dad, ecco il video realizzato a Primiero. Protagonisti giovani e famiglie del territorio con la band band The Darts – music, girato da Claudio Brugnolo e composto dal maestro Andri.

Coliving, da Luserna al Vanoi: martedì 11 maggio alle 18 la presentazione online. Protagonista del secondo bando Coliving, dopo quello datato 2020 a Luserna, è il Comune di Canal San Bovo. Al centro del bando la messa a disposizione da parte del Comune di Canal San Bovo e di ITEA spa di 5 alloggi, per un periodo di 5 anni, con contratto di comodato a titolo gratuito (le spese sono a carico del locatario). La presentazione ufficiale del secondo bando Coliving si terrà nel meeting online di martedì 11 maggio, dalle ore 18.00 alle 19.30.