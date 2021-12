Covid, altri 3 decessi e 395 nuovi positivi in Alto Adige

Negli ultimi due mesi 63 decessi per Sars-Cov-2 in Alto Adige

Bolzano – Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delel vittime della pandemia dall’inizio dell’emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2 sono stati 63.

Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 395 nuovi casi positivi: di questi, 61 sono stati rilevati sulla base di 803 tamponi pcr (165 dei quali nuovi test) e 334 sulla base di 19.794 test antigenici.

Aumentano i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto ad ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più), mentre nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono ricoverati 70 pazienti (quest’ultimo dato è aggiornato al 6 dicembre alle ore 17.30). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.239 (290 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 305 per un totale di 86.049.