Covid: 2 vittime in Trentino, attenzione alle notizie false via social. In Alto Adige nessun decesso

La situazione aggiornata al 31 gennaio

Trento/Bolzano – Due nuovi decessi per Covid in Trentino: un uomo sui 70 anni e una donna over 80, entrambi non vaccinati e affetti da patologie pregresse. Salgono inoltre a 173 i ricoverati in ospedale, considerato che ieri ci sono stati 8 nuovi ingressi a fronte di 3 dimissioni.

I pazienti in rianimazione sono 24. Ancora alto il numero di classi in quarantena (ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 396) ma va detto che i nuovi casi nelle fasce d’età scolastiche sono abbondantemente sotto i 200. Nel dettaglio, il bollettino riporta 19 casi positivi al molecolare (su 221 test effettuati) e 572 all’antigenico (su 4.547 test effettuati). I molecolari hanno inoltre confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. La campagna vaccinazioni prosegue senza sosta e alle 9 di questa mattina la cifra complessiva mostrava 1.139.095 somministrazioni, di cui 411.672 seconde dosi e 280.407 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Per la prima volta da quasi un mese il numero dei nuovi casi in Alto Adige scende sotto soglia mille, anche se – come ogni lunedì – con la complicità di un numero ridotto di test effettuati. I nuovi positivi sono 945, di cui 32 con pcr e 913 con test antigenico.

Non si registrano decessi. Scende sotto soglia 30 mila il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 28.887 (-4499 rispetto a ieri). In netto aumento invece i ricoveri: sono 126 i pazienti covid nei normali reparti ospedalieri (+22) e 12 in rianimazione (+1), mentre cala a 48 il numero di persone in isolamento a Colle Isarco (-13).

Attenzione alle ‘fake’ news via social

Apss del Trentino, conferma che sono falsi l’audio e i messaggi che, negli ultimi giorni, stanno circolando in rete nei quali si afferma che si sia verificata la morte di un uomo in seguito alla vaccinazione in un centro vaccinale della provincia di Trento. Falsa la notizia di un decesso in hub vaccinale della provincia di Trento