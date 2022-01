Corte Costituzionale, la trentina Daria de Pretis nominata vicepresidente da Amato

La giudice costituzionale e giurista trentina Daria De Pretis è stata nominata vicepresidente della Corte Costituzionale

NordEst – La nomina è stata il primo atto del presidente Giuliano Amato. Assieme a lei sono stati nominati vicepresidenti anche i giudici Silvana Sciarra e Nicolò Zanon. Originaria di Cles, de Pretis è stata nominata giudice costituzionale nel 2014 dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Originaria di Cles, 66 anni, de Pretis è stata nominata giudice costituzionale nel 2014 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dopo essersi laureata a Bologna in giurisprudenza, è stata ricercatrice, professore associato e poi professore ordinario di diritto amministrativo presso l’università di Trento, di cui dal 2013 è stata Rettore.

È stata direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e di Verona e tra i fondatori dell’Italian Journal of Public Law, la prima rivista giuridica italiana interamente in inglese. I suoi studi sono incentrati, fra l’altro, su diritto pubblico, diritto amministrativo italiano, comparato e dell’Unione Europea, diritto dei contratti e diritto delle autonomie territoriali. Nel 2017 è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Giuliano Amato era stato nominato sabato mattina, con l’unanimità dei voti, e la sua nomina è stata salutata da tutti i partiti con grande soddisfazione.