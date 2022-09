Corsi di laurea in infermieristica: 100 posti e nuova sede a Feltre

Al via il nuovo Anno Accademico del corso di laurea in infermieristica, attivato nella sede di Feltre dall’Università di Padova, con due importanti novità. Nuova sede e aumento posti

NordEst – Il corso di laurea in infermieristica, storicamente attivo nella sede di Feltre, aveva di consueto una disponibilità di 80 posti. Quest’anno, considerata la grande necessità di infermieri non sono in Ulss ma anche nelle case di riposo, è stato chiesto di poter ampliare il numero di studenti. L’Università di Padova ha acconsentito all’incremento fino a 100 posti con il vincolo di individuare una sede per le lezioni che potesse accogliere un numero maggiore di studenti.

L’Ulss Dolomiti si è quindi attivata per individuare una ulteriore sede, che si aggiunge a quella già attiva a Borgo Ruga nel campus Tina Merlin, apprezzata da studenti e docenti per la funzionalità e l’ambiente accogliente, che potesse accogliere 100 studenti del 1° anno di corso. Al Tina Merlin continueranno i corsi degli altri anni accademici e dei Tecnici della Prevenzione.

Grazie alla disponibilità della Diocesi, è stata presa in affitto l’aula del seminario vescovile di Feltre, e relativi locali annessi, posti al primo piano. L’aula, in pieno centro città, potrà essere utilizzata per lo svolgimento delle lezioni dei corsi e per l’ organizzazione di convegni.

Alla chiusura delle pre iscrizioni la scorsa settimana, la sede di Feltre è riuscita a coprire i posti a disposizione come prima scelta ed è risultata la sede più scelta tra le sedi dell’Università di Padova con 100 posti disponibili: questo garantirà la copertura dei posti. Questo conferma l’attrattività della sede con le esperienze formative offerte e i percorsi proposti per la costruzione della propria carriera. Il prossimo passo sarà il 15 settembre, quando le aspiranti matricole saranno impegnate nel test di ammissione.

«E’ una risposta concreta alla carenza di infermieri, sia in Ulss che nei Centri di servizio – conferma il direttore Generale Maria Grazia Carraro, ci servivano spazi per poter accogliere e gestire i 20 posti in più autorizzati per la sede di Feltre. Il Vescovado, che ringrazio, si è dimostrato subito disponibile mettendo a disposizione le aule e dando modo di concretizzare questa opportunità per i giovani del territorio e una risposta ai fabbisogno delle strutture sanitarie.

Completato il percorso formativo, questi giovani potranno trovare subito occupazione in Ulss o nelle Case di riposo. E’ stata una grande soddisfazione essere stati scelti “come prima sede di preferenza” da molti studenti, frutto anche dell’impegno messo in campo anche dagli infermieri stessi dell’Azienda che hanno cercato di trasmettere ai giovani cosa significhi “essere infermiere”,

Ai candidati un caloroso in bocca al lupo per la prova di selezione del 15 settembre. La nostra sede di caratterizza per un elevato gradimento degli studenti rilevati dai questionari dell’Università. Troverete, inoltre, un gruppo esperto di docenti e tutor che vi accompagnerà nel percorso formativo insegnandovi, oltre alle competenze tecniche, il “mestiere”, uno dei mestieri più belli al mondo: perché siamo persone che lavorano per le altre persone».

In breve

Il gruppo Sereni Orizzonti – tra le prime tre realtà in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero – ha attivato le procedure di ricerca e selezione del personale da impiegare nelle strutture in fase di apertura o di ampliamento. Al momento si cercano 350 operatori sociosanitari, che verranno inseriti nelle residenze in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in Piemonte e in Lombardia. Tutti i professionisti interessati possono inviare il loro curriculum vitae all’indirizzo ufficiale segreteria@sereniorizzonti.it. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 320.7108597 o 345.1682229.