Coronavirus, un altro decesso in Trentino. Una vittima anche in in Alto Adige

Si tratta di un anziano ricoverato in ospedale; era vaccinato e soffriva di altre patologie. Una persona è deceduta anche a Bolzano

Trento/Bolzano – Un altro decesso in Trentino è stato classificato come Covid-19: si tratta di un anziano ricoverato in ospedale; era vaccinato e soffriva di altre patologie.

Nel darne notizie nel suo bollettino quotidiano l’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa anche che ci sono altri 21 contagi, rilevati da circa 7.400 tamponi. Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 791.628, cifra che comprende 363.352 seconde dosi e 14.392 terze dosi. Negli ospedali i 2 nuovi ricoveri di ieri portano il totale dei pazienti Covid a 13: sempre 2 i malati in rianimazione.

Il punto a Bolzano

L’Alto Adige, dopo quello di ieri, registra un altro decesso di un paziente covid. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1201. Sono 136 i nuovi casi rilevati tramite pcr. Da ieri l’Azienda sanitaria non comunica più i test antigenici positivi, ma solo quelli confermati da pcr. Sale da 43 a 45 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri, mentre scende da 6 a 4 quello dei ricoveri in terapia intensiva. Risultano attualmente positivi 1028 altoatesini, mentre 2810 sono in quarantena e 75 sono stati dichiarati guariti. Ieri sono stati eseguiti 7129 test antigenici.