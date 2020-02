Coronavirus, test negativi a Bolzano. A Roma i due turisti cinesi rassicurano: “Sempre in hotel” (I CONSIGLI)

Posted on

Una serata di musica, piatti tipici e divertimento in centro paese Tutti gli eventi di Ferragosto su www.vivinordest.it Canal San Bovo (Trento) – Vigilia di ferragosto ‘bavarese’ a Canal San Bovo con il Gruppo Animatori. Musica, piatti tipici e tanto divertimento per grandi e piccoli, fin dal tardo pomeriggio. Non mancheranno la sfilata della Banda Folk […]