Coronavirus, per la prima volta da due mesi non vi sono persone decedute in Trentino

Una notizia positiva che porta una luce di speranza per il futuro senza dimenticare che non bisogna ancora abbassare la guardia. Positivi anche i dati in Alto Adige

Trento – Sono 20 i nuovi contagi, 12 casi con sintomi e 8 individuati con screening. Tra i contagiati vi sono 2 minorenni a domicilio e 9 ospiti di Rsa.

Continua il trend in calo nei ricoveri: 42 sono oggi le persone ricoverate nei reparti a media e alta intensità degli ospedali trentini. Stabile è il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione: 5 sono a Rovereto e 3 al Santa Chiara di Trento. Sono 562 le persone curate a domicilio.

Dall’inizio dell’epidemia sono 5.304 i contagiati dal Coronavirus con 456 vittime e 3.628 persone guarite o clinicamente guarite. Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati effettuati 1.539 tamponi di cui 707 letti da Apss e 832 da Cibio.

In breve

Covid-19: meno di 1000 le persone in quarantena. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 725 tamponi, 5 dei dei quali sono risultati positivi. Nessun nuovo decesso. [continua]

L’Ulss 1 Dolomiti ha comunicato che nella mattinata di domenica 17 maggio, all’ospedale di Belluno si è purtroppo verificato ancora un decesso di un paziente bellunese positivo al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 70 anni che era in Terapia Intensiva Covid e che era rimasto come ultimo ricoverato del reparto. Nella tarda serata del 15 maggio anche un paziente COVID positivo di anni 91, ricoverato in Geriatria COVID di Belluno e residente in Ulss Dolomiti era deceduto. Probabilmente in seguito a una scarica atmosferica, nella mattinata di venerdì 15 maggio, al primo piano della sede distrettuale dell’Ulss, di via Marconi a Feltre (ex Casa di cura Bellati), si è verificato un piccolo incendio in una centralina elettrica che ha comportato l’interruzione della corrente elettrica e delle linee telefoniche.