Coronavirus in Trentino, Fugatti: “Secondo giorno senza decessi. Nuova ordinanza provinciale”

Fugatti: “Ottima notizia per la Provincia di Trento, visto l’alto numero dei decessi registrati nei giorni scorsi. Nuova ordinanza in tema di sicurezza, dopo le molte aperture di esercizi di queste ore”

Trento – Lunedì pomeriggio sono state consegnate oltre 2500 firme al Presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, in calce ad una petizione che chiede alla politica una riflessione attenta sulla necessità di intervenire in maniera concreta a sostegno delle piccole e medie imprese, messe in ginocchio dallo stop forzato all’attività dei mesi scorsi.

Marco Salvadori e Armando Bonomi, imprenditori rispettivamente della valle di Non e della valle di Sole, primi firmatari del documento, sono intervenuti in rappresentanza dei colleghi, per la maggior parte esercenti nel mondo della ristorazione.