Coronavirus in Trentino: 14 deceduti, 38 nuovi positivi al molecolare e 18 all’antigenico

Posted on

E’ la prima volta da 60 anni che gli azzurri non si qualificano per la fase finale della Coppa del Mondo. Italia-Svezia 0-0, il film della partita Rivedi la partita I commenti sui giornali sportivi #ItaliaSvezia Milano (Adnkronos) – Un fallimento mondiale. L’Italia non va oltre lo 0-0 con la Svezia nel ritorno del playoff per la qualificazione alla […]