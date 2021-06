Coronavirus in Trentino: il bollettino di martedì 8 giugno

Posted on

Martedì – 9 gennaio – la perturbazione che ha interessato l’arco alpino ha portato abbondanti piogge anche in Trentino Trento – In Trentino, come in altre regioni del nord Italia, si sono verificate diverse fulminazioni. E’ assai poco frequente registrare fulmini in gennaio in Trentino, ma martedì ne sono caduti ben 41, il record dal […]