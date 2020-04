Coronavirus: ancora 2 decessi e 9 positivi in Alto Adige. Prosegue iter legge fase 2

“È inaccettabile che la nostra autonomia venga ulteriormente ristretta”. Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, al termine della videoconferenza del ministro per le Regioni Francesco Boccia con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome. “La Provincia di Bolzano percorrerà il complesso iter legislativo per far ripartire passo dopo passo la vita e l’economia. Avrei preferito passo indietro del governo”

Bolzano – Ancora due vittime del coronavirus in Alto Adige: in totale sono 274 dall’inizio dell’emergenza, 167 (uno in più rispetto ad ieri) negli ospedali e 107 (anche in questo caso uno in più rispetto a ieri) nelle residenze per anziani.

Il contagio continua a crescere, sia pure più lentamente: su 1.088 tamponi valutati, 9 sono risultati positivi. Le persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia sono quindi 2.507. In totale, sono stati effettuati complessivamente 40.218 test su 18.844 persone.

Aumenta – 5 in più – il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti degli ospedali altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito a Colle Isarco: sono in tutto 191, mentre altre 35 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti.

Sono 10 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 4 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria. Attualmente, 1.862 persone si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre 7.890 persone hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare.

Finora sono 9.752 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. Gli operatori dell’Azienda sanitaria finora risultati positivi al test del coronavirus sono 231, dei quali 166 sono guariti. A questi si aggiungono 12 medici di medicina generale (11 di questi sono guariti) e 2 pediatri di libera scelta (entrambi guariti).

Le persone guarite dal Covid-19 sono 1.388 (72 in più rispetto a ieri). A queste si aggiungono 496 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 1.884 (100 in più rispetto al giorno precedente).